El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:53. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 29 grados a la medianoche y alcanzando los 28 grados a la 01:00.

Durante las horas de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 36 grados entre las 17:00 y las 19:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 60%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 10% entre las 02:00 y las 08:00, y un 20% entre las 08:00 y las 14:00, aunque no se anticipan eventos significativos. A partir de las 14:00, la probabilidad de tormenta se reduce a 0%, lo que refuerza la expectativa de un día mayormente soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:41. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00. La humedad también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En resumen, Linares disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.