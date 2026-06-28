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El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 23 grados . A medida que avance la mañana, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2:00 a.m. y 21 grados a las 3:00 a.m., antes de estabilizarse en torno a los 21 grados hasta las 5:00 a.m.

Durante el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. La humedad será más alta en las primeras horas de la mañana, alcanzando un 97% a las 7:00 a.m., y disminuirá a medida que avance el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 22 km/h, disminuyendo a 15 km/h hacia las 7:00 a.m. y aumentando nuevamente a 36 km/h entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 9:00 p.m. y 25 grados a las 11:00 p.m. El ocaso se producirá a las 21:48, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, el tiempo en Lebrija hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.

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