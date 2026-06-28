El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente cálido y agradable. La temperatura alcanzará un máximo de 27 grados durante la jornada, descendiendo a 24 grados por la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, pero no excesivamente sofocante.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que los niveles de humedad se sitúen en torno al 52% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 63% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de Lebrija que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias para hoy. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará hacia el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 16 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco y cómodo.

Los momentos de mayor luminosidad se producirán entre el orto, que tendrá lugar a las 07:06, y el ocaso, que se espera a las 21:48. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.