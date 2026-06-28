El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que irán dando paso a un ambiente más despejado conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso, típico de esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja a lo largo del día, con un 0% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, se prevé un 15% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, aunque estas son poco probables. La situación meteorológica sugiere que, si bien el cielo puede mostrar algunas nubes, no se anticipan lluvias significativas.

Los ciudadanos de Jaén pueden disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, pero deben estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las horas de mayor calor. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a las 16:00 horas. La puesta de sol se espera para las 21:41, ofreciendo un hermoso espectáculo al final de un día caluroso y mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.