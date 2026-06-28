El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 32 grados durante la tarde, descendiendo a 30 grados hacia la noche. Este calor será más que tolerable gracias a la baja humedad relativa, que se sitúa en torno al 27% en las horas más cálidas, aumentando ligeramente a 29% y 31% en las horas posteriores.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción, ya que se anticipa un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

El viento también jugará un papel en el ambiente del día. Se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 11 km/h durante la tarde, lo que proporcionará una brisa refrescante que aliviará un poco el calor. En las horas siguientes, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 6 km/h, lo que seguirá contribuyendo a un ambiente agradable.

El cielo, aunque comenzará despejado, mostrará la presencia de nubes altas a medida que avance el día. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, pero pueden ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, cuando el sol se ponga a las 21:41, iluminando el horizonte con tonos cálidos y vibrantes.

Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. Se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera para disfrutar de las actividades al aire libre sin riesgos.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.