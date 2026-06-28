El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para disfrutar de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 32 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 32 grados a las 13:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 30 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% en la madrugada y descendiendo a un 33% a las 13:00 horas, lo que contribuirá a que el calor se sienta más llevadero. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 44% hacia las 20:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 24 y 38 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la mañana, con ráfagas de hasta 41 km/h a las 01:00. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Isla Cristina pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse bajo el sol.

Con el orto a las 07:11 y el ocaso a las 21:53, los habitantes de Isla Cristina tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.