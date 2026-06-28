El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 34 grados, ofreciendo un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin demasiadas incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en espacios abiertos, ya que podría generar oleaje en las playas cercanas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo, una visita a la playa o simplemente pasear por la ciudad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:52, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo digno de contemplar. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando valores más frescos, ideales para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia y con un viento que aportará un toque de frescura. Es una jornada perfecta para aprovechar el verano en la costa andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.