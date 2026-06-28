El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. La temperatura alcanzará un máximo de 27 grados alrededor del mediodía, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, con valores que se situarán en torno a los 26 grados en la tarde y 25 grados al caer la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más frescas al anochecer, lo que será un alivio para aquellos que prefieren disfrutar de la velada al aire libre.

La humedad relativa variará durante el día, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando hasta un 61% en la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que la brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades de hasta 15 km/h, ayude a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades como picnics, paseos por la playa o eventos deportivos.

El viento, que soplará desde el suroeste, alcanzará rachas de hasta 23 km/h en las horas más activas del día, lo que puede ser ideal para los amantes de los deportes acuáticos o para quienes disfrutan de volar cometas en la playa. A medida que el día avance, el viento disminuirá, pero seguirá siendo una constante agradable.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado con temperaturas cálidas, sin riesgo de lluvia y con una brisa suave que hará que el tiempo sea aún más placentero. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.