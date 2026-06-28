El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 21 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 56% y el 83% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando notablemente en la tarde, donde se registrarán rachas de hasta 44 km/h. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación de calor más intensa debido a la alta temperatura, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa. Sin embargo, es importante recordar la importancia de mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque fresco, podría intensificar la sensación térmica. Se aconseja a la población disfrutar del buen tiempo, pero con precauciones adecuadas ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.