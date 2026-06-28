El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas máximas de hasta 37 grados en las horas más cálidas.

Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que el día avanza, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando los 21 grados a las 06:00 y 20 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se espera un aumento significativo, con temperaturas que llegarán a los 36 grados entre las 16:00 y las 19:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% a la medianoche y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera para los habitantes de Écija.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol está programada para las 07:01, mientras que el ocaso se producirá a las 21:45, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día.

En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente soleado en Écija, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.