El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 28 grados . La sensación térmica podría ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se sitúa en un 25% por la mañana y aumenta ligeramente hasta un 50% en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en el horizonte, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo, lo que es una buena noticia para los ecijanos que desean disfrutar de actividades veraniegas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 13 km/h por la mañana, aumentando a 19 km/h en la tarde. Este viento podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Hacia la tarde, se espera que la dirección del viento cambie a suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

El orto se producirá a las 07:01, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, hoy en Écija se prevé un día ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará un toque de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.