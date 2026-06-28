El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado de una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 59% y descendiendo hasta un 18% en las horas de mayor temperatura, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que irán aumentando a medida que avance el día. Por la mañana, se espera una brisa suave de 9 km/h, que se intensificará hasta alcanzar rachas de hasta 35 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y calor podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones contra la exposición solar, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:49, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será cálido y mayormente soleado, con un viento moderado que proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar fuera durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.