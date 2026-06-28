El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán con nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre suavemente, creando un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en niveles agradables.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 21:00 horas, con un valor estimado de 30 grados . Este calor será más pronunciado durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Coria del Río que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que el sol comience a descender, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 26 grados hacia la tarde-noche.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que fluctúe entre el 41% y el 53% a lo largo del día. Este nivel de humedad, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Por lo tanto, es aconsejable que las personas que realicen actividades físicas al aire libre tomen descansos frecuentes y se mantengan bien hidratadas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 17 km/h, aumentando a 26 km/h en momentos puntuales. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a sur, con una velocidad de 9 km/h, lo que podría traer consigo una ligera brisa refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

Con un orto a las 07:05 y un ocaso a las 21:49, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de largas horas de luz solar, perfectas para actividades familiares, paseos y eventos al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido, soleado y con condiciones ideales para disfrutar de la belleza de esta localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.