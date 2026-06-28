El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la mañana, y continuarán bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 6 de la mañana.

A partir de las 7 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 8 de la mañana y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 5 de la tarde. Este calor intenso se mantendrá hasta las 6 de la tarde, cuando se espera que la temperatura comience a descender nuevamente. Para la noche, se prevé que las temperaturas se sitúen en torno a los 29 grados a las 11 de la noche, lo que sugiere que la noche será cálida.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 55% a las 10 de la mañana y bajando hasta un 22% a las 4 de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa. En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.