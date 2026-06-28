El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 35 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 17% en las horas de mayor calor. Esta combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían ser incómodas para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El orto se producirá a las 07:05, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.