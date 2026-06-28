El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán adornados con nubes altas, lo que proporcionará un aspecto pintoresco al paisaje sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, a medida que la tarde avance, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con valores que rondarán los 27 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 47% al caer la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h, aumentando a 30 km/h en rachas durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, con rachas que alcanzarán los 20 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en el ambiente.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los habitantes de Castilleja de la Cuesta pueden disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el orto a las 07:05 y el ocaso a las 21:49, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar al máximo este espléndido día de verano. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta se presenta como una invitación a disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.