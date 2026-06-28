El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a media mañana.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 52% y el 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen salir durante la tarde se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 35 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 41 km/h en algunos momentos, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.
La puesta de sol se producirá a las 21:53 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de una cena al aire libre o una caminata nocturna, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, rondando los 28 grados a las 22:00 horas.
En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un alivio agradable. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.
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