El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

Hoy, 27 de junio de 2026, Cartaya se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad y eleven las temperaturas a niveles agradables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados , lo que resulta ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el sol está en su punto más alto.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 60% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es importante tener en cuenta este factor al planificar actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 16 km/h, aumentando a 25 km/h en rachas. Esta brisa será un alivio en las horas más calurosas y contribuirá a que la temperatura se sienta más llevadera. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste a una velocidad de 11 km/h, lo que también ayudará a refrescar el ambiente.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por el campo, visitas a la playa o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:10, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:53, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Cartaya hoy será ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.