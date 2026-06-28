El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, con máximas que llegarán a los 35 grados en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 48%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 19:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso. Las ráfagas de viento serán más notables en la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, cuando se espera que el viento sople con más fuerza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 35 grados a las 17:00, antes de comenzar a descender lentamente hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de la transición del día a la noche sin interrupciones.

En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que proporcionará un respiro del calor, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.