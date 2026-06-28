El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia el final del día y bajando a 28 grados por la noche. La humedad relativa también mostrará un ligero aumento, comenzando en un 33% por la mañana y alcanzando un 43% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con una velocidad de 19 km/h, aumentando a 21 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría ser notable en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la región.

El orto se producirá a las 07:03, brindando a los habitantes de Carmona la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:47, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un ligero alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.