El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:05. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá despejado, lo que es ideal para actividades al aire libre y disfrutar del sol.

Las temperaturas durante el día serán cálidas, comenzando en torno a los 26 grados a medianoche y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más alta, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a medianoche y disminuyendo a un 42% a las 11 de la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 29% a las 10 de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del sur a una velocidad de 13 km/h durante la madrugada, aumentando a 22 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:49, los habitantes de Camas podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.