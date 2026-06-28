El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Camas. A lo largo de la jornada, los cielos estarán adornados con nubes altas, lo que permitirá que la luz del sol se filtre de manera agradable, creando un ambiente luminoso y cálido. La temperatura alcanzará un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición excesiva al sol.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 29 grados . Este descenso será acompañado por un ligero aumento en la humedad relativa, que pasará del 38% en las primeras horas del día al 41% y 46% en las horas posteriores. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el tiempo seguirá siendo mayormente agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones meteorológicas adversas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 17 km/h durante la mañana, aumentando a 28 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que alcanzarán los 16 km/h y 11 km/h en las horas de la tarde y la noche, respectivamente. Este viento moderado proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:04, brindando a los habitantes de Camas la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Camas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.