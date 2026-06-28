El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 21% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre. La brisa del sur, que soplará a una velocidad de entre 5 y 15 km/h, ofrecerá algo de alivio en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea mínima a lo largo del día, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, aunque las condiciones generales no apuntan a que se produzcan precipitaciones significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, lo que sugiere que el tiempo será estable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Los vientos serán predominantemente del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol avance, la brisa se sentirá más cálida.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:43. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 29 grados a última hora de la tarde.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Cabra, con un tiempo mayormente soleado y caluroso, y con la posibilidad de un ligero alivio gracias a la brisa. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.