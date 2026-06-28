El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura alcanzará un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, descendiendo a 29 grados por la tarde y a 27 grados al caer la noche. Este rango de temperaturas sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando ligeramente a un 39% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de hasta 5 km/h hacia la tarde y 1 km/h por la noche. Esto sugiere que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para mitigar el calor intenso del día.

No se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es del 0% para hoy. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:43, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 31 grados , baja humedad y vientos suaves. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.