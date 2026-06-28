El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

Hoy, 28 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 25 grados, y llegando a un máximo de 35 grados hacia las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a un 30% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por el pueblo. La ausencia de lluvias también es un alivio para los agricultores de la zona, quienes podrán continuar con sus labores sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para disfrutar de este hermoso día de verano, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.