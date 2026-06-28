El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 76% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 35 grados . Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio bienvenido.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Bormujos pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que las ráfagas más fuertes podrían causar incomodidad en ciertas situaciones.

El orto se producirá a las 07:05, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.