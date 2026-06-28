El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas sean las protagonistas del cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que garantiza un día seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados alrededor del mediodía, descendiendo gradualmente hacia la tarde y la noche, donde se prevé una temperatura mínima de 27 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando ligeramente a un 41% durante la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de 19 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes en el parque. La dirección del viento, proveniente del oeste, también puede influir en la sensación térmica, aportando frescura en momentos clave del día.

El orto se producirá a las 07:05, permitiendo que los primeros rayos de sol iluminen la localidad, mientras que el ocaso se espera para las 21:49, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente relajarse en el jardín mientras se contempla el atardecer.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. No se prevén lluvias, lo que permite planificar el día sin preocupaciones meteorológicas. Es un buen momento para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa jornada de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.