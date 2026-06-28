El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 1:00 a.m. y continuando su descenso hasta alcanzar los 28 grados a las 2:00 a.m.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llegará a los 37 grados a las 5:00 p.m. y se mantendrá en ese nivel hasta las 6:00 p.m. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 64% a las 7:00 a.m., lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas repentinas.

La probabilidad de precipitación es muy baja a lo largo del día, con un 10% de posibilidad entre las 2:00 p.m. y 8:00 p.m., y un 20% entre las 8:00 p.m. y 2:00 a.m. del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

A medida que se acerca la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 9:42 p.m. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 11:00 p.m. y continuando su descenso a lo largo de la noche. En resumen, Bailén vivirá un día caluroso y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.