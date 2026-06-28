El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 33 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 32 grados por la tarde y bajando a 30 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 30% al caer la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 13 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 7 km/h por la tarde y a 9 km/h por la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más intensas a medida que caiga la tarde.

Es importante destacar que no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El amanecer se producirá a las 06:54, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por otro lado, el ocaso se espera para las 21:42, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un ambiente propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.