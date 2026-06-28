El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas máximas de hasta 34 grados en las horas más cálidas.

Desde la madrugada, las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 1 de la mañana y continuando su descenso hasta los 21 grados a las 7 de la mañana. A partir de ese momento, se producirá un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 2 de la tarde y culminando en los 34 grados hacia las 5 de la tarde. Por la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% en la madrugada y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 66% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 19% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a dispersar las nubes y a mantener el cielo mayormente despejado.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% en las primeras horas y un 20% entre las 8 y las 2 de la tarde, pero sin expectativas de tormentas. Esto significa que los residentes y visitantes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea más llevadera. Es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.