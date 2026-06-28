El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, comenzando en un 26% por la mañana y subiendo hasta un 31% por la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 23 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la noche, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h, lo que contribuirá a una atmósfera más fresca y agradable.

No se esperan precipitaciones en Baeza hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un cielo despejado, ideal para contemplar el atardecer, que se producirá a las 21:40.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá un respiro del calor. Con la certeza de que no habrá lluvias, los habitantes pueden disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea paseando por sus hermosas calles, disfrutando de la gastronomía local en terrazas o simplemente relajándose en los parques de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.