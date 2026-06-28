El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 35 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 22 grados hacia el amanecer.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y descendiendo a un 19% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a 34 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

La probabilidad de tormentas es también baja, con un 5% de probabilidad en las primeras horas de la mañana y la tarde, lo que refuerza la idea de que el día será mayormente tranquilo y soleado. En resumen, Baena disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa refrescante, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.