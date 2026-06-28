El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, situándose en torno a los 28 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Baena tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean estar al aire libre. Mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de sol será fundamental para disfrutar del día sin contratiempos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 37% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable vestirse con ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 14 km/h durante la mañana, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando solo 7 km/h por la tarde. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para mitigar el calor de manera significativa.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada calurosa y despejada, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados y una brisa ligera que ofrecerá algo de alivio. Con un cielo mayormente despejado y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural y participar en actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.