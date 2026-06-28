El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Ayamonte se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 33 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 24 y 41 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el windsurf en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean pasar el día en la playa o participar en festividades locales. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la región.

El amanecer se producirá a las 07:11 horas y el ocaso a las 21:54 horas, brindando largas horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Ayamonte se presenta como un destino ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y un cielo despejado, perfecto para disfrutar de la belleza del verano andaluz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.