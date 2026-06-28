El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la ciudad. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 26 grados , lo que permitirá que las actividades nocturnas sean igualmente placenteras.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 49% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que contribuirá a un ambiente confortable para los residentes y visitantes de Ayamonte.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 15 km/h, aumentando en algunas rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente en zonas costeras. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, manteniendo una velocidad similar, lo que podría ser favorable para los amantes de los deportes acuáticos.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de que se produzcan chubascos son prácticamente nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amaneceres y atardeceres en Ayamonte también serán un espectáculo digno de admirar, con el orto previsto para las 07:11 y el ocaso a las 21:54. La luz del día se extenderá durante varias horas, permitiendo disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Sin duda, un día perfecto para explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.