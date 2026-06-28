El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde y manteniéndose en torno a los 23 grados durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% al mediodía. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 36 grados a las 5 de la tarde. Sin embargo, con el viento en aumento, la sensación térmica podría ser más llevadera. Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados a las 10 de la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

El ocaso se producirá a las 21:46, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, Arahal vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.