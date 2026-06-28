El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 26 grados . Es recomendable que quienes salgan a la calle tomen precauciones ante el calor, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 53% hacia la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h, aumentando en algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más fuertes en zonas expuestas, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:03, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:46, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día de verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede hacer más llevadero el calor. Los residentes deben aprovechar esta jornada para salir y disfrutar de las bellezas naturales que ofrece la región, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.