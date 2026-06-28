El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Andújar se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 29°C por la mañana y un máximo de 38°C por la tarde. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles agradables hasta el anochecer.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 69% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de calor. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad que variará entre 7 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones secas, lo que podría aumentar el riesgo de incendios en áreas forestales cercanas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta muy bajas en las primeras horas de la mañana, pero estas son mínimas y no deberían afectar las actividades diarias.

La salida del sol se producirá a las 06:55 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:43, lo que permitirá a los habitantes de Andújar disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.