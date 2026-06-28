El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando los 32 grados hacia la tarde y bajando a 30 grados en las primeras horas de la noche. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, comenzando en un 24% por la mañana y subiendo hasta un 31% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 14 km/h durante la tarde, disminuyendo a 10 km/h en la noche. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, no se anticipan rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. El orto se producirá a las 06:55, brindando una hermosa salida del sol, mientras que el ocaso está previsto para las 21:43, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y bien hidratados durante este caluroso día de verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.