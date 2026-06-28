El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La ausencia de nubosidad se mantendrá a lo largo del día, lo que permitirá que el sol brille intensamente. Este clima soleado se traducirá en un aumento gradual de las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados alrededor de las 4 de la tarde. Es importante que los habitantes y visitantes de Almonte se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 65%, pero se espera que disminuya a medida que la temperatura aumente, alcanzando niveles de hasta un 19% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de los 28 grados, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 21:50.

En resumen, Almonte vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.