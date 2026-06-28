El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo en exteriores.

A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 26 grados por la tarde y bajando a 24 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que permitirá disfrutar de una velada más fresca y agradable. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 45% y alcanzando un 57% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas del día.

En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 17 km/h durante la tarde, lo que aportará un alivio ante el calor. Este viento se mantendrá en torno a los 13 km/h por la tarde y disminuirá a 9 km/h al caer la noche. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 27 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas, pero no se anticipan condiciones adversas.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los habitantes y visitantes de Almonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:07, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:50, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.