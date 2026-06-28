El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Aljaraque disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán en un rango cómodo, ideal para actividades al aire libre. La noche se presentará con temperaturas más frescas, rondando los 28 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% en las horas previas a la tarde. Sin embargo, esta variación no afectará significativamente la sensación térmica, ya que el calor será predominante. La combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad moderados puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Aljaraque se prepara para un día soleado y cálido, ideal para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, será una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.