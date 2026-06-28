El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, La Algaba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 37 grados, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 47%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas repentinas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante recordar la importancia de la hidratación y la protección solar, dado el alto índice de radiación solar que se anticipa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán agradables, rondando los 34 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:49, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de calor y cielos despejados.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.