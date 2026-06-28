El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que adornarán el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 32 grados , especialmente durante las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 30 grados a media tarde y bajando a 28 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente a un 38% durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de temperaturas y humedad no debería resultar incómoda para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 20 km/h, aumentando a 31 km/h en rachas durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Hacia la tarde, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h, lo que mantendrá un ambiente fresco y agradable.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Los habitantes de La Algaba pueden disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deportes o simplemente disfrutando de un día soleado en la plaza del pueblo.

El amanecer se producirá a las 07:04, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso está previsto para las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.