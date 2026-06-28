El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 28 de junio de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 59%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé una brisa suave de 5 a 7 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en la tarde. Esta brisa será un alivio bienvenido ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de sus planes sin preocupaciones. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en las horas de la tarde, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 10% durante los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00.
La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Alcalá la Real. Con el ocaso previsto para las 21:41, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.
En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.
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