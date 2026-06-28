El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Alcalá la Real se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados por la tarde y bajando a 25 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura será bienvenido, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la velada al aire libre. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 29% por la mañana y alcanzando un 41% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa moderada proveniente del oeste, con una velocidad de 12 km/h, que podría ofrecer un alivio del calor. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de hasta 7 km/h del noroeste por la tarde y 5 km/h del oeste por la noche. Esta ligera brisa será agradable, pero no se espera que cause molestias.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 06:56. Los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un inicio de jornada radiante, mientras que el ocaso se producirá a las 21:41, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la puesta de sol en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.