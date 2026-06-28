El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando hasta un 80% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 23% previsto a las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 16 y 39 km/h, siendo más intensos durante la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso será a las 21:48, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado en Alcalá de Guadaíra, perfecto para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.