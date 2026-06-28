El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 30 grados . La noche traerá consigo un ligero descenso adicional, con temperaturas que rondarán los 28 grados . La humedad relativa también experimentará un aumento gradual, comenzando en un 39% por la mañana y alcanzando un 47% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no habrá lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin la preocupación de que se presenten chubascos inesperados.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 29 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 18 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 07:04, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:48, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o cenas al aire libre, aprovechando la claridad y el buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a todos los que salgan a disfrutar del día que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-27T20:52:12.