El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 26 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 20 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas del día, comenzando en un 72% y alcanzando un 96% entre las 06:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 43% hacia las 20:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, generará un ambiente más cálido y confortable para los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 19:00. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos al aire libre, reuniones familiares o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un toque refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.