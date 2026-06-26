El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que las rachas más fuertes se registren por la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una excelente noticia para los eventos al aire libre y las reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y fresco, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 24 grados, lo que promete una velada placentera.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, pero en general, se anticipa un día espléndido para disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.